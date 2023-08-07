На международном цифровом форуме в Астане обсудят роль искусственного интеллекта

Мероприятие пройдет в октябре

АСТАНА, 7 августа. /ТАСС/. Участники международного технологического форума Digital Bridge, который пройдет в Астане в октябре, обсудят роль искусственного интеллекта в современном мире. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"12-13 октября в столице Казахстана состоится Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии технологический форум. Основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире", - говорится в сообщении.

Планируется, что в международном форуме примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидеры международных компаний, эксперты в сфере ІТ-инноваций и венчурные инвесторы. В двухдневной программе форума запланировано проведение пленарного заседания, порядка 30 панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, а также награждение лучших стартапов, инновационных проектов и предпринимателей.

"Искусственный интеллект играет важную роль в современном обществе, и Digital Bridge 2023 станет отличной площадкой для обсуждения того, как найти правильный баланс между технологиями и человеческим ресурсом. Этот форум предоставит уникальную возможность для профессионалов и экспертов отрасли встретиться и поделиться своими знаниями, чтобы совместно создавать будущее, в котором искусственный интеллект служит человечеству. Казахстан обладает высоким потенциалом инновационного роста в данном направлении", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Международный форум Digital Bridge ежегодно проводится в Астане с 2018 года. Его организаторами выступают Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и международный технопарк Astana Hub.