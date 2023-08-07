На Московском урбанистическом форуме представят программу комплексного развития территорий

В рамках КГР создаются многофункциональные городские кварталы, где размещаются жилье, высокотехнологичные производства, объекты общественно-деловой застройки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Интерактивная выставка, на которой представят программу комплексного развития территорий, пройдет в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"На Московском урбанистическом форуме, который проходит в столице с 1 августа по 10 сентября, представят программу комплексного развития территорий (КРТ). На интерактивной выставке можно будет познакомиться с проектами по реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков размещаются комфортное жилье, высокотехнологичные производства, объекты общественно-деловой застройки, в которых создаются новые рабочие места, а также вся необходимая социальная, транспортная инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 188 проектов общей площадью порядка 2,45 тыс. га.

С конкретными визуальными решениями новых районов посетители смогут познакомиться на примере 5 проектов КРТ, которые уже реализуют инвесторы на площади почти 50 га: "№20 Братцево", "№7 Октябрьское Поле", "№72 Дмитровский проезд, владение 1Г", "№8 Кунцево" и "№50 Коровино". Суммарно там планируется возвести около 1,5 млн кв. м недвижимости и создать свыше 7,6 тыс. рабочих мест.

"Кроме того, на стенде экономики Москвы будет работать аудиовыставка "Локации нашего времени", гости урбанфорума смогут услышать звуки промзон: шум технологических процессов, улиц и строительства новой городской инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.