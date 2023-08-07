Минэкономразвития поддержало план развития Хакасии до 2035 года

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что этот документ отвечает стратегическим задачам правительства

ТАСС, 7 августа. Минэкономразвития России поддержало разработанный командой депутата Госдумы Сергея Сокола план развития социально-экономического развития Хакасии до 2035 года. Об этом сообщила пресс-служба партии "Единая Россия" в Хакасии.

"Депутат Госдумы, секретарь реготделения "Единой России" Сергей Сокол представил его [план социально-экономического развития Хакасии] на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым. План развития Хакасии до 2035 года разрабатывают эксперты под руководством Сергея Сокола и при участии жителей региона. Свои предложения они вносят по всем направлениям в ходе народных обсуждений, которые проходят в районах республики. <...> Максим Решетников изучил представленный план развития региона и поддержал его, отметив, что он отвечает стратегическим задачам правительства", - говорится в сообщении.

Основные предложения, внесенные в план развития республики, касаются роста внебюджетных инвестиций, создания новых рабочих мест, роста доходов населения. "Ключевые направления действий - развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма, поддержка малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба Сокола.

По словам Решетникова, перед Хакасией открываются перспективы развития при переориентации экономики России с запада на восток. "Сейчас много возможностей для развития, освободились рынки, есть большой государственный заказ, - пояснил Максим Решетников. - Надо активно использовать эти возможности. Вы правильно отметили туризм. В Хакасии прекрасная природа. Хакасию люди любят и знают, нужно создать все условия, чтобы они туда ехали", - цитирует пресс-служба партии главу Минэкономразвития.