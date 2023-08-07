Ввоз автомобилей в ДФО вырос на фоне заявлений Японии об ограничении их экспорта в РФ

С 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных транспортных средств через таможни Дальнего Востока физическими лицами составило 15 071

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Ввоз автомобилей на Дальний Восток и особенно в Приморский край вырос после заявлений Японии о введении ограничений на экспорт авто в Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Правительство Японии 28 июля объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступает в силу с 9 августа. Поставки новых автомобилей из Японии в Россию практически полностью прекратились в 2022 году.

"В период с 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных транспортных средств через таможни Дальнего Востока физическими лицами составило 15 071, большая часть из которых пришлась на Владивостокскую таможню - 14 692. В сравнении с периодом начала июля с 1 по 14 число, рост ввоза составил около 33%", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что с 1 по 14 июля ввезено было 11 254 автомобиля, из которых 10 997 - через Владивостокскую таможню. Таможенные органы не ведут отдельную статистику по стране-производителю ввозимых автомобилей, однако, по оценкам специалистов таможни, в целом большинство из указанных авто ввезено из Японии. Как рассказал ТАСС генеральный директор компании-автодилера "Тецума авто" Владислав Зотов, это объясняется стремлением покупателей успеть ввезти как можно больше машин, пока Япония не запретила их экспорт.

"После объявления Японией о планах ограничить экспорт машин в страну, автодилеры, понятное дело, решили успеть привезти как можно больше товара, пока он не стал дефицитным. Пока это единственное существующее объяснение причин роста ввоза", - пояснил собеседник агентства.