В Москве разработали сервис "Деловые партнеры" с решениями для развития

На этой площадке партнеры Московского инновационного кластера предлагают свои продукты, услуги и инфраструктуру на льготных условиях или бесплатно

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый сервис для бизнеса "Деловые партнеры" запустили в Москве, предприниматели смогут воспользоваться решениями для развития на льготных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице запустили новый сервис для бизнеса "Деловые партнеры". С его помощью компании и индивидуальные предприниматели (ИП) могут на льготных условиях воспользоваться полезными бизнес-решениями, например, услугами патентных бюро и сервисов автоматизации маркетинга. Посмотреть каталог и получить консультацию можно на платформе Московского инновационного кластера", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в тексте, на этой площадке партнеры Московского инновационного кластера предлагают свои продукты, услуги и инфраструктуру на льготных условиях или бесплатно. Здесь можно найти инструменты для эффективного продвижения товаров, проведения конференций и оптимизации бизнес-процессов.

Так, цифровая платформа для управления предприятием предоставляет пользователям бесплатную лицензию на шесть месяцев. В нее входят групповые аудио- и видеозвонки, корпоративный мессенджер, календарь и доска задач с мониторингом сроков и статуса выполнения.

"Патентные бюро предлагают скидки на комплекс услуг по получению патента, регистрации товарного знака и защите авторских прав. А юридический сервис на специальных условиях составит иски, претензии и возражения, представит компанию в арбитражном суде, проконсультирует по участию в госзакупках и прохождению налоговых проверок", - добавили в пресс-службе.

Участники Московского инновационного кластера могут также провести механические, термические, физико-химические, климатические испытания в Центре испытаний сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий. В числе партнеров сервиса есть и крупные технопарки, где предоставляются в аренду площадки для проведения конференций, тренингов, семинаров и презентаций.