Погрузка на сети РЖД в августе может вырасти на 1%

В компании ранее сообщили, что в июле этот показатель вырос на 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 103,1 млн т

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Компания "РЖД" ожидает увеличения погрузки на сети железных дорог в августе 2023 года на 1% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, сообщил журналистам замглавы холдинга Алексей Шило.

"План взяли плюс 1% [в августе]", - сказал он.

Ранее в РЖД сообщили, что погрузка на сети железных дорог РФ в июле 2023-го выросла на 1,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 103,1 млн т. Погрузка за январь - июль 2023 года увеличилась на 0,7% и составила 722,2 млн т.