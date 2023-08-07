Эксперты считают, что высокие темпы кредитования в Белоруссии повышают инфляционные риски

Кредитный портфель банков "вырос на 1,4% месяц к месяцу в июне после роста на 0,7% в мае и 2% в апреле", говорится в отчете Евразийского банка развития

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Высокие темпы кредитования в Белоруссии при росте доходов населения повышают инфляционные риски. Об этом заявили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем отчете.

"Рост кредитования связан с повышением его доступности из-за снижения процентных ставок при мягкой денежно-кредитной политике. Высокие темпы кредитования при росте доходов населения повышают инфляционные риски", - считают эксперты.

Они обратили внимание, что кредитный портфель банков "вырос на 1,4% месяц к месяцу в июне после роста на 0,7% в мае и 2% в апреле". При этом кредитная задолженность увеличилась у юридических лиц на 1,2% в июне после 0,2% мае, у физлиц - на 1,8% в июне после 2% в мае.