СМИ: США заморозили $26 млн на счетах компаний, подозреваемых в импорте алмазов из РФ

По данным The Economic Times, заморожены счета офшорных фирм индийских ювелирных компаний, большинство из которых зарегистрировано в ОАЭ

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заморозило $26 млн на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из России. Об этом в понедельник сообщила газета The Economic Times.

По ее данным, заморожены счета офшорных фирм индийских ювелирных компаний, большинство из которых зарегистрировано в ОАЭ. Они подозреваются в связях с российскими добывающими компаниями или с компаниями, уже находящимися в санкционных списках, уточняет издание.

"Мы как отраслевая организация подняли этот вопрос с министерством торговли и посольством Индии, потому что денежные переводы за импорт были сделаны подразделениями индийских огранщиков в ОАЭ. Заморожены около $26 млн в рамках порядка десятках операций по переводу", - заявил председатель Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випулбхаи Шах.

Как отмечает издание, действия OFAC могут быть связаны со сделанным в феврале заявлением лидеров "Большой семерки", когда они пообещали "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов и бриллиантов". Вице-председатель GJEPC Кирит Бхансали заявил газете, что Индия планирует провести консультации со странами G7 по этому вопросу, но не уточнил, в каком формате. По его словам, правительство Индии пытается достичь взаимопонимания с ними, чтобы "гарантировать бесперебойные поставки необработанных алмазов, одновременно уважая интересы властей США". Кроме того, власти ОАЭ также обсуждают этот вопрос с OFAC.