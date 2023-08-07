В России потребление металла в I полугодии выросло на 8%

Оно составило 23,19 млн т

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Емкость рынка металлопроката в России в январе - июне 2023 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из аналитических материалов горно-металлургической компании "Северсталь".

Металлопотребление в РФ за шесть месяцев составило 23,19 млн т против 21,51 млн т годом ранее.

Строительный сектор

Металлопотребление в строительстве по итогам первого полугодия 2023 года выросло на 11% в годовом выражении, до 18,18 млн т.

"Северсталь" отмечает, что основными драйверами металлопотребления остаются государственная поддержка строительства социального и коммерческого жилья, стабильный интерес к складской недвижимости, где "сохраняются низкие показатели вакантности и спрос на индивидуальное жилое строительство, в т. ч. при поддержке специальных ипотечных банковских программ".

Энергетический сектор

В энергетическом секторе металлопотребление уменьшилось в январе - июне текущего года на 6% в годовом выражении, до 2,66 млн т.

Компания отмечает, что снижение было обусловлено "временным снижением потребности в трубах большого диаметра из-за завершения проектов, стартовавших в 2021-2022 годы". В "Северстали" добавили, что отсутствие определенности по добыче углеводородов в связи с санкциями на экспорт продукции не дают однозначного прогноза развития отрасли.

Машиностроительный сектор

В машиностроении потребление металла выросло на 5%, до 2,36 млн т за счет восстановления сегментов автомобилестроения и ж/д машиностроения, где отмечаются увеличение производства легковых авто и высокий спрос на вагоны. "Сохраняется высокая конкуренция со стороны китайских производителей в поставках готовой техники", - констатирует "Северсталь".