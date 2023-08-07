"Камаз" возобновил производство после двухнедельного корпоративного отпуска

До конца августа компания намерена выпустить более 3 тыс. автомобилей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Камаз" возобновил производство грузовиков после двухнедельного корпоративного отпуска. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня, 7 августа, камазовцы приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска", - отмечается в сообщении. До конца августа "Камаз" намерен выпустить более 3 тыс. автомобилей.

В компании напомнили, что летний корпоративный отпуск сотрудников продолжался с 24 июля по 6 августа. В это время приостановил работу главный сборочный конвейер автопроизводителя.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.