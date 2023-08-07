Глава МИД Италии надеется, что вероятный визит Путина в Турцию приведет к решению по зерну

Антонио Таяни назвал главной проблемой рост цен на зерно и крупы

РИМ, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду, что возможные очные переговоры в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина помогут найти соглашение по зерну.

"Цены на зерно и крупы растут - это главная проблема. Нужно соглашение между Россией и Украиной при посредничестве Турции - единственной страны, способной это делать в данный момент", - заявил он в интервью газете La Stampa. Затронув тему возможного визита российского лидера в Турцию в августе, Таяни сказал, что надеется, "что соглашение будет найдено".

По мнению итальянского министра, консультации в Джидде по Украине "очень важны, особенно из-за участия Пекина". "Я надеюсь, что Китай сможет принять участие в этом мирном диалоге. Я буду в Китае в сентябре, мы также поговорим об этом", - добавил Таяни.

Президенты России и Турции провели 2 августа телефонный разговор, в ходе которого условились о подготовке возможной встречи. Путин подчеркнул, что РФ настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской инициативы.

Турецкая проправительственная газета Hürriyet утверждает, что визит Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа. По ее данным, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.