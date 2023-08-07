7 августа, 06:55

Минздрав собрал предложения по перераспределению средств для поликлиник новых регионов

Благодаря этому в их пользу направят 1,02 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минздрав России собирал предложения по распределению сэкономленных средств для модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на распоряжение кабмина о сокращении субсидий на модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году для 61 региона на общую сумму 2,4 млрд рублей. Благодаря перераспределению средств 1,02 млрд рублей направят в пользу новых регионов.

"Минздравом России проведена работа с регионами, собраны предложения по перераспределению сложившейся экономии и сумм нераспределенного остатка бюджетных ассигнований в рамках реализации мероприятий региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе для модернизации первичного звена здравоохранения четырех новых регионов уже в этом году", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что оставшаяся сумма нераспределенного резерва будет распределена в ближайшее время. 

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