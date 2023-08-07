Более 60% опрошенных россиян выбирают профессию программиста из-за возможности удаленки

Согласно опросу "Яндекс практикума", у большинства из тех, кто хочет пойти на работу в IT-сферу, уже есть высшее образование, но оно непрофильное

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян, рассматривающих для трудоустройства в том числе сферу программирования, выбирают профессию из этой области из-за возможности удаленной работы. Это следует из опроса "Яндекс практикума" среди 1,5 тыс. россиян. ТАСС ознакомился с его результатами.

Работать из дома на таких должностях хотят 61% респондентов. Но почти у двух третей (66%) даже нет опыта в программировании, а 73% россиян, желающих освоить программирование, планируют радикально сменить профессию.

Чуть меньше опрошенных, но тем не менее более половины (53%) признались, что работа в IT-индустрии является их давней мечтой, и этим отчасти объясняется их стремление изучить программирование.

"Примечательно, что высокий заработок лишь на четвертом месте в списке мотивирующих факторов - чуть меньше половины респондентов (47%) решили стать программистами из-за возможности получать больший доход", - отметили аналитики.

У большинства (60%) из тех, кто хочет пойти на работу в IT-сферу, уже есть высшее образование, но оно непрофильное. В программирование чаще всего уходят люди с инженерным или техническим (37%), а также с социальным (30%) образованием, в то время как изучавших гуманитарные дисциплины в разы меньше - 14%.