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обновлено 7 августа, 07:29

Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи увеличился на 0,91%, РТС - на 0,46%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,91%, до 3 120,54 пункта, индекс РТС подрос на 0,46%, до 1 020,46 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:17 мск индекс Мосбиржи рос до 3 127,3 пункта (+1,13%), индекс РТС находился на уровне 1 026,3 пункта (+1,04%).

К 10:17 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на уровне 95,95 рубля (+0,28%), евро снижался на 0,16%, до 105,44 рубля. Курс юаня опускался на 0,06%, до 13,325 рубля. 

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