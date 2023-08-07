Оборот московских предприятий по производству пищевых продуктов вырос на 12,6%

Более четверти оборота обеспечили производители мяса и мясной продукции, почти 15% составила выручка производителей молочной продукции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оборот предприятий в Москве, занятых в сфере производства пищевой продукции, в январе - мае увеличился на 12,6% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 243,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство, выходят на новые рынки сбыта продукции, что позволяет им увеличивать экономические показатели. Оборот компаний этой сферы за пять месяцев этого года достиг 243,1 млрд рублей - на 12,6% больше, чем годом ранее. Более четверти оборота обеспечили производители мяса и мясной продукции - около 63,7 млрд рублей. Почти 15%, или 35,3 млрд рублей, составила выручка производителей молочной продукции. Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за этот же период заработали почти 33 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что доля производства пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за пять месяцев 2023 года составила 5%, увеличившись к прошлому году на 1,4 процентного пункта. На столицу приходится около 6,3% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

По данным департамента экономической политики и развития города, в числе лидеров по росту оборотов с января по май 2023 года - предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании фруктов и овощей - их оборот вырос в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также на переработке и консервировании рыбы - на 35%.

Для производителей пищевой продукции в Москве действует широкий набор антикризисных мер поддержки, которые были разработаны для бизнеса, в том числе для промышленников. В него входят льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.