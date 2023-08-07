FT: британские инвесторы сократили доли в оборонной сфере из-за экологических ограничений

По данным газеты, сокращение объемов участия в акционерном капитале оборонных компаний BAE Systems и Qinetiq достигло 9% с начала 2022 года

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Объемы вложений инвесторов - экономических резидентов Соединенного Королевства в активы крупнейших британских оборонных компаний сокращаются с начала 2022 года из-за ужесточения требований в области устойчивого развития. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как указывает издание со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи, британские инвесторы сократили участие в акционерном капитале ведущих национальных оборонных компаний BAE Systems и Qinetiq на 9% с начала 2022 года. "Чрезмерная осторожность [инвесторов] или неправильное применение принципов ESG [экологичного и социально-ответственного управления] оказывают существенное влияние на британский оборонный сектор", - приводит газета слова исполнительного директора трейдинговой компании ADS Group Limited, объединяющей более тысячи британских производителей в аэрокосмической и оборонной отраслях, Кевина Крейвена. Компании известно о "конкретных прецедентах", когда кредиторы отказывали в финансировании предприятиям, задействованным в оборонной отрасли, при этом "особенно остро" инвесторы реагируют на информацию о том, что оборонные компании участвуют в ядерных проектах королевства.

В британском правительстве после начала спецоперации России на Украине неоднократно обращали внимание на то, что принципы ESG "препятствуют инвестициям в оборонный сектор", что может "создать угрозу безопасности государства", отмечает газета.

С учетом сложностей с привлечением инвестиций внутри страны британские оборонные предприятия все активнее финансируются из-за рубежа, пишет издание. За последние пять лет доля североамериканских инвесторов компании BAE Systems увеличилась на 20% и сейчас составляет около 42%. Инвесторы из Евросоюза также увеличили долю в британских оборонных компаниях на 9%, что в два раза больше объема их инвестиций в оборонные компании сообщества.

Ранее газета The Times сообщила, что крупнейшая европейская компания оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. Среди них контракт на производство боевых машин для Чехии на сумму $2,3 млрд и сделка с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon на $4,7 млрд. Сумма заказа британского правительства на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов составила £280 млн ($356 млн).