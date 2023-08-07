Прибыль Saudi Aramco в I полугодии упала почти на 30% из-за более низких цен на нефть

Она составила $61,96 млрд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам I полугодия 2023 года составила $61,96 млрд против $87,91 млрд за аналогичный период 2022 года, следует из сообщения компании. Показатель уменьшился на 29,5% на фоне снизившихся цен на нефть.

Как следует из данных Saudi Aramco, в I полугодии 2023 года средняя цена реализованной компанией нефти составила $79,9 за баррель, в то время как год назад котировки находились на уровне $105,6 за баррель.

Свободный денежный поток компании за отчетный период составил $54,05 млрд, уменьшившись на 17% по сравнению с I полугодием 2022 года. Объем капитальных затрат компании вырос на 13%, до $19,2 млрд. Дивидендные выплаты Saudi Aramco за II квартал 2023 года составят $19,5 млрд (как и за I квартал).

Средний уровень добычи углеводородов Saudi Aramco во II квартале 2023 года составил 13,5 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента (+8% к I кварталу 2023 года).