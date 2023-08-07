Доля ветрогенерации в Европе выросла до максимума за месяц

Заполненность хранилищ превысила 87%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в начале августа на 25% ниже прошлогодних, доля ветрогенерации в выработке выросла до максимума за месяц, а заполненность хранилищ превысила 87%.

Газ торгуется по цене около $330 за 1 тыс. куб. м., "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 7 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Накануне объем прокачки составил также 42 млн куб. м. Ранее эти объемы подтверждал и "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 10 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 342,9 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены более чем на 87% (на более 14 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 95,4 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Начало текущей недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется в пределах климатической нормы с повышением температуры к концу недели. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, в начале августа - в среднем подросла до 19%, по состоянию на 6 августа выросла до максимума за месяц в 23,5%.

В июле поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы существенно замедлились и не смогли достигнуть максимума для этого месяца, составив 10,95 млрд куб. м. Всего в январе - июле 2023 года поступления СПГ составляют порядка 78,86 млрд куб. м, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума.

Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в первые дни августа - в среднем около $324 за 1 тыс. куб. м.