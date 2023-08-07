7 августа, 07:49

На Хайнане в первом полугодии объем использованного иностранного капитала вырос на 23,3%

Большая часть капитала пришлась на современную сферу услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Объем фактически использованного иностранного капитала в южной китайской провинции Хайнань по итогам первой половины этого года составил 13,37 млрд юаней (около $1,87 млрд), увеличившись на 23,3% в годовом исчислении. Об этом сообщило управление коммерции провинции.

Читайте также
Спецпроект
Спецпроект о будущем провинции Хайнань

Как следует из его документа, большая часть капитала - 81,5% от общего объема ($1,5 млрд) - пришлась на современную сферу услуг.

В общей сложности порт свободной торговли Хайнаня в первом полугодии привлек инвестиции из 63 стран и регионов мира. В период с января по июнь на острове было создано 732 новых предприятия с иностранным капиталом.

В 2022 году объем фактически использованных иностранных инвестиций в провинции Хайнань составил $4,05 млрд, что на 15% превысило показатель 2021 года. В прошлом году в провинции было создано 1,3 тыс. новых предприятий с иностранным капиталом.

К концу июня количество зарегистрированных на острове предприятий с иностранным капиталом превысило 7,7 тыс.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок. 

Теги:
КитайХайнань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация