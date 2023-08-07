ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 4 млрд рублей с расчетами 4 августа

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 3 августа также составила 4 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 4 августа на сумму 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 3 августа также составила 4 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 7 июля по 4 августа 2023 года направит на продажу иностранной валюты 34,89 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 1,7 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль". Как поясняли в министерстве, объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.