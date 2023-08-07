Суд признал банкротом подразделение Oracle в России

По нему открыли конкурсное производство

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал подразделение корпорации Oracle в России банкротом, открыв по нему конкурсное производство, следует из материалов картотеки арбитражных дел. К этому моменту, по подсчетам ТАСС, требования 10 кредиторов компании уже составляют более 1,254 млрд рублей.

Основными кредиторами являются бывший официальный дистрибьютор Oracle в России - компания "ФОРС - Дистрибуция" с 440 млн рублей претензий и компания "Марвел Дистрибуция" - 425,2 млн рублей. Компания "ФОРС - Центр разработки" (вместе с "Дистрибуцией" входит в ГК "ФОРС") требует 160,5 млн рублей.

Также среди кредиторов фигурируют Сбербанк и "Альфа-банк" - их требования составляют 77,2 млн и 99,4 млн рублей соответственно. Другими кредиторами являются "Ньютек.ТВ" (ремонтирует коммуникационное оборудование) - 8 млн рублей, IT-компании "Инфосистемы Джет" и группа "Борлас" - 20 млн рублей и 11 млн рублей соответственно, а также "Нэк Нева коммуникационные системы" - 12,8 млн рублей.

Дело Oracle в России

В отношении российского юридического лица Oracle с начала февраля была введена начальная процедура банкротства - наблюдение. Дело о банкротстве было инициировано российской IT-компанией "Крок", в июне 2022 года подавшей иск против подразделения корпорации на 49,7 млн рублей и позднее добившейся взыскания большей части этих средств.

Основанная в 1977 году Oracle занимается разработкой программного обеспечения, а также является крупным поставщиком серверного оборудования. В начале марта 2022 года корпорация приостановила все свои операции в России.