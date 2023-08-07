Пушилин сообщил об устранении проблемы с задержками выплат пенсий в ДНР

Врио главы региона назвал причиной затруднений изменение дат доведения траншей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Проблема, связанная с задержками выплат пенсий в Донецкой Народной Республике (ДНР), решена. Причиной затруднений стало изменение дат доведения траншей, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона Денис Пушилин.

"Ситуация полностью стабилизирована, сейчас вошли в график. Действительно, были по срокам выплаты пенсий незначительные задержки, но тем не менее это очень серьезно отражается на наших гражданах. Конечно, постарались в считанные дни эту ситуацию закрыть. Связано это с техническими моментами с учетом переходного периода, и у нас графики были установлены исходя из того, как мы развивались как независимая республика, и не менялись. Сейчас же мы переходим уже на несколько иную работу пенсионного фонда, здесь перестройку нужно было осуществить", - сказал Пушилин.

По его словам, ситуация была вызвана изменением дат доведения траншей, что технически повлияло на переход со старого на новый график. При этом профильные ведомства отработали ситуацию достаточно грамотно и оперативно, отметил врио главы региона.

Ранее Пушилин сообщал, что около 170 тыс. жителей республики обратились в пенсионный фонд за перерасчетом пенсий. Он добавил, что власти ускорят процедуру оформления перерасчета, талоны для которого сейчас необходимо получать за несколько месяцев. Пушилин также подчеркнул, что российская пенсия насчитывается с 1 марта 2022 года.