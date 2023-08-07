Кабмин направит более 4,5 млрд рублей на строительство школ в регионах

Премьер Михаил Мишустин отметил, что эти средства помогут ускорить ввод почти 5 тыс. новых учебных мест в восьми регионах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российское правительство уделяет большое внимание обустройству и модернизации школ, на завершение строительства новых образовательных учреждений будет направлено более 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий дальнейшего развития нашей страны", - сказал глава кабмина. Он отметил, что в России действует соответствующий профильный федеральный проект, выделяются значительные ресурсы на строительство и обустройство школ.

"Сегодня перераспределим [на эти цели] более 4,5 млрд рублей между регионами. Эти финансы помогут ускорить ввод почти 5 тыс. новых учебных мест в восьми субъектах Федерации", - добавил премьер.

Он уточнил, что на эти средства будут построены учебные заведения в поселке Баянгол в Бурятии, в Омске, в республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, на Ставрополье, в Ярославской и Ульяновской областях.