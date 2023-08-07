Кабмин направит еще около 3,5 млрд рублей на базовые станции мобильной связи

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил это решение планами по облегчению операторам перехода к сетям 5G

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

По его словам, принятое решение обеспечит сотовое покрытие на отечественной аппаратной базе, что поможет достижению технологического суверенитета и даст гражданам возможность использовать быструю и надежную связь. "Мы также надеемся на то, что научно-исследовательские работы в этой области будут эффективны и что наши компании будут продолжать создавать наши, отечественные, решения и совершенствовать то, что есть в заделах", - указал Мишустин.

В целом он обратил внимание, что правительство продолжает поддерживать проектирование и производство в России передовой продукции. "Президент отмечал, насколько важно эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы и разработки отечественных инновационных компаний. Это имеет особое значение в сфере телекоммуникаций, где традиционно применялось зарубежное оборудование, поставки которого приостановлены", - заключил премьер.