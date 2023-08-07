Шведская Eastnine заключила соглашение о продаже акций в Melon Fashion Group

Цена покупки акций составляет примерно 15,6 млрд рублей

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. /ТАСС/. Шведская компания Eastnine AB заключила соглашение о продаже принадлежащих ей 36% акций в российском ритейлере одежды Melon Fashion Group (MFG). Об этом сообщается в пресс-релизе Eastnine.

В сообщении говорится, что цена покупки акций составляет примерно 15,6 млрд рублей (около €149 млн). "Ожидается, что сделка будет завершена в течение двух недель. Завершение сделки сопряжено со значительными неопределенностями и рисками", - поясняется в пресс-релизе.

Акции будут проданы российской компании ООО "ГЕМ Инвест". "Сделка будет проходить в несколько этапов, одобренных Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) и Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации", - также говорится в сообщении.

Инвестиции Eastnine в MFG по состоянию на 30 июня 2023 года составляли примерно €162 млн.