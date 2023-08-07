Чистая прибыль "ЭЛ5-энерго" по РСБУ в I полугодии составила 1,83 млрд рубля

Выручка компании возросла до 25,4 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "ЭЛ5-энерго" по итогам I полугодия 2023 года получила 1,83 млрд рубля чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 3,42 млрд рубля убытка годом ранее, следует из отчета компании.

При этом выручка возросла на 5%, до 25,4 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла в годовом выражении на 5,6%, до 3,1 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 2,31 млрд рубля против 4,24 млрд рубля убытка годом ранее.

Производственными филиалами "ЭЛ5-энерго" являются три газовые станции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции - Азовская ВЭС и Кольская ВЭС. Общая установленная мощность составляет 5 941,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но потом от него отказалась.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки "Лукойл" получил 26,9% акций "Энел Россия", "ААА управление капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия", - 29,5%. Позднее прямая доля "Лукойла" в компании увеличилась до 56,44%.