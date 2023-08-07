Девелопер "Эталон" удвоил продажи недвижимости во II квартале

Они составили 20,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" вдвое увеличила продажи недвижимости во II квартале 2023 года в денежном выражении, до 20,6 млрд рублей, в кв. м - до 111 тыс., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба девелопера со ссылкой на неаудированные операционные результаты на основе управленческой отчетности компании.

"По результатам апреля - июня продажи недвижимости группы "Эталон" и в квадратных метрах, и в рублях год к году выросли более чем в два раза - до 111 тыс. кв. м и до 20,6 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во II квартале 2023 года компания заключила 2,3 тыс. новых контрактов с покупателями. Денежные поступления выросли на 42%, до 16,2 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за первое полугодие продажи год к году увеличились на 28%, до 184,3 тыс. кв. м в натуральном выражении и на 16%, до 34,0 млрд рублей, в денежном выражении. Денежные поступления за шесть месяцев составили 28,2 млрд рублей. За тот же период было введено в эксплуатацию 196 тыс. кв. м недвижимости.

В общей структуре продаж в первом полугодии произошло перераспределение долей в пользу новых региональных проектов. На долю недвижимости за пределами столичных регионов пришлось 33% продаж в натуральном выражении, 21% - в денежном выражении и 34% - в количестве сделок. При этом во II квартале 2023 года в Санкт-Петербурге новые продажи в денежном выражении выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Московском регионе - на 81%.

Главным драйвером продаж стало расширение предложения доступного жилья в регионах, прокомментировал президент группы "Эталон" Геннадий Щербина. "С момента запуска программы региональной экспансии мы вывели на рынок почти 360 тыс. кв. м в наших региональных проектах, нарастив долю регионов в портфеле продаж до 33% на конец первого полугодия 2023 года", - приводит его слова пресс-служба. Щербина также отметил, что результаты продаж в июле стали самыми высокими с начала 2022 года как в натуральном, так и в денежном выражении - 41 тыс. кв. м и 8 млрд рублей соответственно. По его словам, до конца года компания рассчитывает вывести в продажу еще около 150 тыс. кв. м в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

О компании

Группа "Эталон" основана в 1987 году. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. С момента создания группа ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м.

Группа консолидировала 100% "Лидер-инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости, в августе 2019 года. В 2022 году девелопер приобрел российское подразделение финского строительного концерна YIT, которое фокусировалось на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса.