В Самарской области создали первый в России региональный НПЦ беспилотных авиасистем

Научно-производственный центр начнет работу в конце августа

ТАСС, 7 августа. Первый в России региональный научно-производственный центр (НПЦ) гражданских беспилотных авиационных систем создали в Самарской области. Он начнет работу в конце августа 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023", официально оформлено решение и подписаны необходимые документы о создании научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Фактически на базе этой компании будет работать самарский кластер БАС. <…> Предполагается, что НПЦ будет зарегистрирован и начнет свою работу в конце августа 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

В подписании протокола учредителей компании участвовали председатель совета Фонда Платформы Национальной технологической инициативы Дмитрий Песков, гендиректор разработчика БАС "Транспорт будущего Самара" Юрий Козаренко и директор Центра инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области - управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Как сообщили в ведомстве, помимо общей координации деятельности кластера беспилотных авиасистем, НПЦ будет отвечать за проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, серийное производство для рынка БАС РФ как самих беспилотников, так и их структурных элементов: электрических двигателей, драйверов управления, винтов, корпусных изделий, авионики, связи и прочего. В обязанности НПЦ будет входить в том числе разработка нормативно-правовой базы для прикладного бизнес-применения беспилотных авиасистем на всей территории России, функции сертификационного центра БАС.

"Самарский кластер по производству БАС создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и предполагает практически 100-процентную локализацию всей производственной цепочки БАС в регионе, - включая разработку и создание отечественных комплектующих, проведение летных испытаний и заканчивая разработкой концепций коммерческого применения, а также последующее сервисное и техническое обслуживание БАС. Сейчас в рамках кластера в Самаре продолжается строительство нашего завода. На площадке уже возведено четыре объекта: цеха для сборки двух разновидностей дронов, а также цех производства структурных элементов БАС", - приводятся слова гендиректора "Транспорта будущего" Юрия Козаренко.

По словам главы региона, завершить строительство производственной площадки по выпуску беспилотных летательных аппаратов планируется в декабре. "В такие рекордно короткие сроки, исполняя поручение президента, мы реализуем проект", - процитировали в пресс-службе Азарова.

В ведомстве добавили, что на заводе "Транспорт будущего" в ОЭЗ "Тольятти" планируется выпускать агродроны, грузовые беспилотники грузоподъемностью 200 кг и модельный ряд более легких БАС массой до 30 кг, набор компонентов БАС не только для своих целей, но и всего российского рынка.

Об интенсиве "Архипелаг-2023"

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета, наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет и военное училище, а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.