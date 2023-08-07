Волгоградские аграрии выполнили президентскую задачу по сбору 5 млн тонн зерна

Также в регионе введется уборка горчицы и овощных культур

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области выполнили поставленную президентом России задачу по обеспечению продовольственной безопасности, собрав 5 млн тонн высококачественного зерна. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова в одно из ведущих хозяйств - СП "Донское".

"Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу, поставленную президентом России по обеспечению продовольственной безопасности, и собрала 5 млн [тонн] высококачественного зерна. Хочу поздравить хлеборобов и всех жителей с достойным результатом", - цитирует пресс-служба губернатора с уточнением, что федеральный центр поставил задачу собрать не менее 4,9 млн тонн зерна в текущем году.

По состоянию на 7 августа из почти 2,2 млн га под зерновой группой обмолочено 1,63 млн га. Также в регионе введется уборка горчицы; овощных культур - уже собрано почти 70 тыс. тонн, в основном огурцов и капусты, а также томатов, кабачка и перца. Общая площадь уборочных работ в этом году составит 3,3 млн га, сбор урожая еще продолжается.

Во время рабочей поездки в СП "Донское" губернатор обсудил с сельхозпроизводителями ход уборочной кампании, осмотрел склад хранения зерна. Уточняется, что Бочаров лично посещает предприятия АПК, фермерские хозяйства, чтобы на месте увидеть результат и оценить эффективность предоставленной господдержки. Ранее вопросы создания кормовой базы на орошаемых землях, развития животноводческого предприятия были рассмотрены в Иловлинском районе.

Волгоградская область входит в число регионов - лидеров по АПК. Хлеборобы региона в минувшем году посвятил рекордный урожай 2022 года по зерновым - порядка 7 млн тонн - 80-летию победы в Сталинградской битве.