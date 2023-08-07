На Украине обесточены более 700 населенных пунктов

По данным энергетической компании "Укрэнерго", причинами отключений стали как погода, так и боевые действия

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 700 населенных пунктов в 13 областях Украины остаются без электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По ее данным, причинами отключений стали как погода, так и боевые действия. При этом указывается, что 5 августа "зафиксирован наибольший максимум потребления электроэнергии за все выходные лета, по сравнению с предыдущими выходными он был на 10,7% выше". В компании указали, что для энергосистемы это мощность более чем пяти тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться.

В "Укрэнерго" добавили, что в понедельник импорт электроэнергии предусмотрен из Словакии в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдавии утром и вечером до 40 МВт. Экспорт отсутствует.