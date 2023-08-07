Три предприятия СЭЗ ЛНР планируют получить 6 млрд рублей инвестиций

Речь идет о ООО "Стройцентр", Алчевском металлургическом комбинате и заводе трубопрокатной арматуры "Маршал"

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Три предприятия в Луганской Народной Республике (ЛНР), ставшие участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), рассчитывают получить 6 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день участниками СЭЗ стали три предприятия Луганской Народной Республики <…> - это общество с ограниченной ответственностью "Стройцентр", Южный горно-металлургический комплекс - это Алчевский металлургический комбинат, и предприятие Луганский завод трубопрокатной арматуры "Маршал". Их инвестиционные проекты направлены восстановление производственных мощностей, модернизацию производства. 6 млрд рублей - это общая сумма запланированных инвестиций этих предприятий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".