Москвичи смогут получить навыки в сфере инвестиций на урбанфоруме

Лекция "Фондовый рынок: просто о сложном" состоится 7 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Финансовые эксперты в рамках Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" проведут лекции о создании долгосрочных накоплений, формировании пассивного дохода и инвестировании денежных средств, сообщила пресс-служба столичного департамента финансов.

"Грамотное финансовое планирование, создание долгосрочных накоплений, формирование пассивного дохода, постановка и достижение личных финансовых целей - сегодня эти вопросы являются наиболее популярными у москвичей, стремящихся повысить свою финансовую грамотность. 7 августа эксперты проведут лекцию "Инвестиционные инструменты: от простых до продвинутых". Неверный выбор финансовых инструментов на рынке может привести к потере денежных средств. Слушатели разберут, какие активы больше всего подходят начинающим инвесторам", - говорится в сообщении.

Лекция "Фондовый рынок: просто о сложном" состоится 7 августа в 17:00 и будет интересна тем, кто стремится разобраться в ценных бумагах, понять основные стратегии поведения на бирже и узнать, кто такие "быки" и "медведи". 10 августа в 13:00 пройдет мастер-класс "Финансовая независимость. Как правильно сберегать деньги и инвестировать в будущее". На встрече будет обсуждаться тема сбережений: как начать копить, сделать это привычкой, как приумножить накопления и стать финансово независимым. В заключительный день Недели финансовой грамотности москвичей приглашают узнать больше о финансовых стратегиях жителей столицы и разобраться в психологических аспектах поведения инвесторов. Мероприятие состоится 11 августа в 17:00 в лектории Заповедного посольства.

На форуме в "Зарядье" для гостей подготовлены обширная лекционная программа, активности для детей. Горожане смогут получить персональные финансовые рекомендации, поучаствовать в познавательных играх, квизах, мастер-классах и пообщаться с финансовыми блогерами.