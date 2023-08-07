"Профессор Молчанов" вышел с Земли Франца-Иосифа от севшего на мель "Михаила Сомова"

Научно-исследовательское судно приняло на борт участников экспедиции севшего на мель судна

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" приняло на борт участников экспедиции с севшего на мель научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", а также грузы, которые необходимо доставить на полярные станции на островах. Как сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов, "Молчанов" уходит от архипелага Земля Франца-Иосифа и через Карское море держит курс на Архангельск.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Молчанов" вышел с Земли Франца-Иосифа, как раз сейчас выходит из акватории архипелага. Он пойдет к островам Известий ЦИК, затем к острову Вайгач. Ориентировочно, прибудет в Архангельск 15-16 августа", - сказал Ершов.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных.