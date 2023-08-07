Валютные резервы Китая в июле увеличились на $11,3 млрд

Они составили $3,2043 трлн

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в июле зафиксировал увеличение национальных валютных резервов по сравнению с июнем на $11,3 млрд. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, резервы Китая составляют $3,2043 трлн. За минувший месяц они выросли на 0,35 п.п.

По данным ведомства, эти изменения обусловлены "монетарными стратегиями ведущих экономик и связанными с ними ожиданиями, мировыми макроэкономическими показателями, снижением индекса доллара и удорожанием глобальных финансовых активов". "Экономика нашей страны обладает огромной силой и потенциалом для развития. Основные факторы, влияющие на улучшение ситуации, не претерпели изменений - это положительно отражается на валютных резервах [КНР], объем которых в целом остается стабильным", - прокомментировало госуправление.

Согласно статистике, в 2021 году ЦБ КНР увеличил резервы валюты на 1%, до примерно $3,25 трлн, а в 2022-м - сократил их на 3,7%, до $3,12 трлн.