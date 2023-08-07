Таиланд проявляет осторожность в связи с приостановлением РФ участия в зерновой сделке

Выход России из сделки вызвал трудности в управлении цепочками поставок с точки зрения мирового производства продовольствия и производственных издержек, отметила глава департамента торговых переговоров Министерства торговли страны Аурамон Суптхавитхум

БАНГКОК, 7 августа. /ТАСС/. Таиланду необходимо проявлять осторожность в связи с приостановлением участия России в черноморской зерновой инициативе, что привело к трудностям в управлении цепочками поставок. Об этом заявила глава департамента торговых переговоров Министерства торговли Таиланда Аурамон Суптхавитхум.

"Таиланд не особенно сильно пострадал в результате российско-украинской войны благодаря соглашению об экспорте зерна по Черному морю. Однако теперь Таиланду следует проявлять осторожность, поскольку Россия вышла из соглашения, что вызвало трудности в управлении цепочками поставок с точки зрения мирового производства продовольствия и производственных издержек", - приводит ее слова газета The Nation.

Глава департамента МИД Таиланда по вопросам АСЕАН Усана Пхиранан, ранее отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подчеркнула, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсудили вопросы продовольственной безопасности и пополнения резервного запаса риса организации в качестве меры реагирования на угрозы глобального продовольственного кризиса.