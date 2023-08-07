В Севгидромете заявили о привлечении буксира для снятия с мели "Михаила Сомова"

Повреждения есть, но характер их пока оценить нельзя, отметил руководитель Северного УГМС Роман Ершов

АРХАНГЕЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов", севшее на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, будут снимать с мели при помощи буксира, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов. Самостоятельные попытки сняться с мели пока успехом не увенчались.

"Сомов" остается на мели, самостоятельно сняться не получается. Договариваемся с морской спасательной службой по привлечению буксиров", - сказал Ершов.

По его словам, экипаж "Сомова" будет продолжать попытки снять судно с мели при благоприятных условиях. "Необходимо наличие "высокой" воды. Да, будут продолжать попытки", - пояснил он. На борту судна находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза, которые обследуют корпус судна. "Повреждения есть, но характер их пока оценить нельзя", - добавил собеседник агентства. В этой части Земли Франца-Иосифа относительно спокойная погода, штиль, часты туманы.

"Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. Участников экспедиции пересадили с "Михаила Сомов" на судно "Профессор Молчанов", которое должно прибыть в Архангельск ориентировочно 15-16 августа.