Общественные слушания по безопасности БелАЭС пройдут 8 сентября

В общественных слушаниях без каких-либо ограничений вправе принимать участие граждане Белоруссии, иностранные граждане и лица без гражданства

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Общественные слушания по вопросам регулирования безопасности Белорусской АЭС пройдут 8 сентября. Об этом сообщили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС Белоруссии.

"Ближайшие слушания пройдут перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС. Мероприятие состоится 8 сентября 2023 года", - говорится в сообщении департамента. В нем отмечается, что наряду с техническими и организационными аспектами, определяющими безопасную эксплуатацию БелАЭС как целостного объекта с двумя энергоблоками на протяжении 60 лет, на предстоящих слушаниях будут также затронуты "инфраструктурные аспекты долгосрочной реализации белорусской ядерной энергетической программы". В ведомстве заявили, что эта экспертиза проводится для определения соответствия уровня ядерной и радиационной безопасности АЭС требованиям соответствующих нормативных актов и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Госатомнадзоре уточнили, что в общественных слушаниях без каких-либо ограничений вправе принимать участие граждане Белоруссии, иностранные граждане и лица без гражданства.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему республики, в июне 2021 года он введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с этого начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации. Правительство уже назначило комиссию по приемке в промышленную эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока.