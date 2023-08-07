Глава Saudi Aramco ожидает, что спрос на нефть в мире к концу года превысит 103 млн б/с

Этот уровень спроса превзойдет допандемийные рекордные уровни, отметил Амин Нассер

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спрос на нефть в мире к концу 2023 года превзойдет допандемийный уровень и достигнет рекорда, превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с). Такой прогноз озвучил глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер в ходе телеконференции с инвесторами.

"Краткосрочный прогноз по спросу на нефть в мире демонстрирует признаки улучшения. Ожидается, что спрос на нефть достигнет в этом году рекордного уровня - более 103 млн б/с к концу этого года", - сказал он.

Нассер добавил, что этот уровень спроса на нефть превзойдет допандемийные рекордные уровни. "Мы продолжаем ожидать роста спроса на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил глава саудовской компании.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия наблюдает рекордные показатели мирового спроса на нефть. Он отмечал, что показатель уже восстановился выше уровня 2019 года и в 2023 году составит 102,4 млн б/с.