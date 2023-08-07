"Яндекс" запустил определитель нежелательных номеров в WhatsApp и Viber

Функция работает на платформах iOS и Android

МОСКВА, 7 августа./ТАСС/. "Яндекс" запустил определитель нежелательных номеров в мессенджерах WhatsApp и Viber, функция работает на платформах iOS и Android. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" с "Алисой" научился предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Новая функция определителя уже работает на iOS и Android в WhatsApp и Viber", - сообщили в пресс-службе.

Сервис доступен в приложении "Яндекс" с "Алисой" и запускается голосовой командой "Алиса, включи определитель номера" или в блоке "Все сервисы" на главном экране, пояснили в пресс-службе.

В сервисе после разговора также можно оставить отзыв, сообщив о том, полезный он был или нет, подчеркнули в пресс-службе.

Сервис по блокировке нежелательных номеров "Яндекс" запустил в 2021 году. Ранее о запуске определителя нежелательных номеров в мессенджерах писали в РБК.