Заявки на создание научно-производственных центров БПЛА подали 18 регионов России

В частности, Сахалинская область планирует ориентировать центр на разработку и создание образовательных дронов, водородных ячеек, а также разработку технологий искусственного интеллекта

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Заявки на создание научно-производственных центров (НПЦ) в течение 2024-2025 годов подали 18 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) по итогам образовательного интенсива "Архипелаг-2023".

"К созданию НПЦ в 2024-2025 годах заявилось 18 регионов. Среди них - Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Тульская, Рязанская, Томская, Самарская, Сахалинская, Воронежская области, Татарстан и Башкортостан", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, в частности, Сахалинская область планирует ориентировать центр на разработку и создание образовательных дронов, водородных ячеек, а также разработку технологий искусственного интеллекта. Башкортостан планирует сделать акцент на разработке автономных беспилотников, программного обеспечения для дронов, а также композитных материалов для летательных аппаратов. Новосибирская область - на разработке и создании средних и тяжелых беспилотных летательных аппаратов грузоподъемностью до 1 000 кг в широком диапазоне скоростей от 20 до 350 км/ч.

Ранее первый в России региональный НПЦ гражданских беспилотных авиационных систем создали в Самарской области. Предполагается, что НПЦ будет зарегистрирован и начнет работу в конце августа 2023 года. Центр будет заниматься общей координацией деятельности кластера беспилотных авиасистем, будет отвечать за проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, серийное производство для рынка БАС РФ как самих беспилотников, так и их структурных элементов: электрических двигателей, драйверов управления, винтов, корпусных изделий, авионики, связи и прочего. В обязанности НПЦ будет входить в том числе разработка нормативно-правовой базы для прикладного бизнес-применения беспилотных авиасистем на всей территории России, функции сертификационного центра БАС.

Интенсив "Архипелаг-2023" проходит с 28 июля по 7 августа на базе Новосибирского государственного технического университета, наукограда Кольцово, новосибирского Академгородка, включая Новосибирский госуниверситет и военное училище, а также на других площадках. Программа интенсива предусматривает проведение круглых столов, лекций, интенсивов и прочих мероприятий. Организаторами интенсива в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, "Платформа НТИ", Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ - 2035.