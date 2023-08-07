Британское правительство учредило центр по разработке вакцин против будущих пандемий

Он будет действовать на базе лаборатории в Портон-Дауне вблизи Солсбери

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Британское правительство открыло новый центр по разработке вакцин на случай новой пандемии. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства, Центр по разработке и оценке вакцин (VDEC) площадью 2,8 тыс. кв. м будет действовать на базе лаборатории в британском Портон-Дауне, расположенном вблизи Солсбери.

Новая структура из 200 ученых управляется Агентством по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA). Сотрудники центра будут работать над примерно сотней проектов, в том числе по изучению наиболее смертоносных патогенов, в теории имеющих возможность вызвать пандемию и привести к чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. В частности, исследователи намерены изучить патогены, против которых вакцины или не существуют, или не сертифицированы в Великобритании, или не очень эффективны. В этой связи упоминаются, например, птичий грипп, оспа обезьян, хантавирус.

Как отмечается в заявлении правительства, эксперты VDEC уже проводят первую стадию клинических испытаний первой в мире вакцины против геморрагической лихорадки Крым-Конго - острого инфекционного заболевания, которое передается через укусы клещей и приводит к смерти заболевших в 30% случаев.

Телеканал Sky News добавляет, что ученые не могут предсказать, какая именно инфекция может в будущем вызвать новую пандемию, поэтому они окрестили ее в рабочем порядке как "болезнь X". "Мы стараемся гарантировать, что будем готовы к тому, что, когда у нас будет новая "болезнь Х", новый патоген, мы уже проведем максимально много предварительной работы. Мы надеемся, что мы сможем предотвратить [пандемию]. Но если мы не сможем и нам придется отвечать на нее, то мы уже начнем разрабатывать вакцины и методы для того, чтобы ее победить", - заявила телеканалу глава UKHSA Дженни Харрис.