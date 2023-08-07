В вузах Кузбасса целевой набор по заказу организаций и предприятий вырос на 10% за год

По целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Количество студентов, зачисленных в вузы Кемеровской области по заказу организаций и предприятий, выросло в 2023 году на 10% по сравнению с прошлым годом, по целевой квоте приняты 780 учащихся. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Больше всего первокурсников, которые будут получать специальность по заказу организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный университет и Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию", - рассказали в пресс-службе.

По числу принятых студентов лидирует направление "Лечебное дело" Кемеровского государственного медицинского университета - 251 человек. Еще 142 зачислены на "Педиатрию", по 20 - на "Стоматологию" и "Медико-профилактическое дело", также приняли первокурсников по квоте направления "Фармация" и "Сестринское дело". Всего вуз зачислил 439 таких студентов, основным заказчиком выступил Минздрав Кузбасса.

Кемеровский госуниверситет также принял 12 студентов на "Лечебное дело", еще пятеро пришли на "Медицинскую биохимию". Самым популярным среди поступивших по целевому набору здесь стало "Педагогическое образование", куда зачислены более 30 учащихся, среди востребованных профилей - физическая культура, безопасность жизнедеятельности, русский язык и литература, начальное образование, информатика, история, обществознание, иностранный язык, экономика.

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия приняла по заказу отраслевых предприятий более 20 человек на зоотехнию, агрономию, ветеринарию, а также технологию производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Как отмечают в пресс-службе, "будущие специалисты будут заниматься развитием агропромышленного комплекса региона, созданием новых перспективных направлений".

"Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности. Поэтому такую практику в регионе будем только развивать", - подчеркивает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба.