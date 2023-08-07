Собянин: на развитие малого и среднего бизнеса Москвы выделили более 19 млрд рублей

Помощь получили свыше 2,5 тыс. предприятий столицы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 19 млрд рублей выделили с начала года в Москве на развитие малого и среднего бизнеса, среди мер поддержки - субсидии на снижение ставки по кредитам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Выделили больше 19 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса с начала года. Помощь получили свыше 2,5 тыс. предприятий столицы. Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов", - написал Собянин.

Он уточнил, что весной запустили пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности, в июне были заключены два первых договора: институт нефтегазовых технологий "Геоспектр" получил 16,3 млн рублей на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для интерпретации данных.

"Разработчик программного обеспечения для медучреждений "Интерин-технологии" привлек 50 млн рублей на пополнение оборотных средств. В этом году начали выдавать гранты на развитие городских ферм. Они одобрены 11 компаниям", - добавил мэр.