РЖД назначили "Ласточки" между Москвой и парком "Патриот" с 15 по 20 августа

Поезда будут курсировать ежедневно в период проведения форума "Армия-2023"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил поезда "Ласточка" с 15 по 20 августа между Москвой и парком "Патриот" в связи с международным форумом "Армия-2023". Об этом говорится в сообщении компании.

"Специально для гостей и участников Международного форума "Армия-2023" с 15 по 20 августа между Москвой и Парком "Патриот" назначили поезда "Ласточка" №927/928 и №929/930", - отметили в РЖД.

"Ласточки" буду курсировать ежедневно в период форума с отправлением с Белорусского вокзала Москвы в 7:54 мск и в 12:54 мск и прибытием в парк "Патриот" в 9:51 мск и 14:55 мск. Отправление из парка "Патриот" будет в 10:11 мск и в 17:21 мск с прибытием на Белорусский вокзал Москвы в 12:06 мск и в 19:28 мск. Также на маршруте предусмотрена остановка в Кубинке. Стоимость билета составит от 150 рублей, заключили в холдинге.