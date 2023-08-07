В Заполярье за полгода на треть перевыполнили план по выплатам "Зарплата мамы"

Общая сумма выплат составила почти 400 млн рублей

МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области направили почти 400 млн рублей на ежемесячные выплаты "Зарплата мамы" за первое полугодие 2023 года, перевыполнив план на 28%. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Зарплата мамы. За первые полгода план по выплатам составил 128%, "зарплату" получили 3 854 женщины. Напомню, что ежемесячный размер "зарплаты мамы" на 2023 год - 17 тыс. рублей", - написал Чибис.

Общая сумма выплат составила более 393 млн рублей за шесть месяцев 2023 года.

Глава Заполярья отметил реализацию и других мероприятий регионального плана "На Севере - жить!" по блоку "Социальная поддержка" за первое полугодие 2023 года. Так, в Мурманской области снизился уровень безработицы, который составляет 0,64% при среднероссийском уровне безработицы в 0,7%. В проекте "Работа рядом" по созданию рабочих мест для студентов и школьников приняли участие более 3,3 тыс. человек. Всего за три года реализации проекта были трудоустроены 18 тыс. человек. Региональный сертификат на материнский капитал за первое полугодие 2023 года получили 747 родителей, написал Чибис.

С июля 2018 года в Мурманской области были введены ежемесячные выплаты "Зарплата мамы" в размере 75% от МРОТ для женщин, которые родили первого ребенка до достижения своего возраста 26 лет, затем возрастной ценз был увеличен до 30 лет, а в 2022 году ограничение по возрасту вообще отменили.