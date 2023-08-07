Германия расширит гарантии для своих компаний, инвестирующих в Украину

Пока ими пользуются 14 компаний

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии объявило, что Берлин расширит гарантии для германских компаний, инвестирующих в Украину, за пределы материального ущерба. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минэкономики ФРГ.

Отныне гарантии будут также покрывать конверсионные и трансфертные риски процентных платежей по квазиакционерным кредитам, часто используемым германскими компаниями для финансирования украинских дочерних компаний. В настоящее время 14 компаний пользуются гарантиями, покрывающими общую максимальную ответственность в размере €280 млн. При этом, как добавили в министерстве, ведомство получило дополнительные заявки и будет быстро их обрабатывать.