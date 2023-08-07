7 августа, 09:51,
обновлено 7 августа, 09:57

Мосбиржа сообщила о проведении дискретного аукциона по акциям НМТП

По данным на 12:46 мск, акции компании росли на 23,17%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по обыкновенным акциям Новороссийского морского торгового порта (НМТП) после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 12:46 мск, акции компании росли на 23,17%, до 16,08 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 13:20 мск.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть". 

Теги:
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