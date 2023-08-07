Инвестор отказался строить завод компонентов для нефтепереработки под Новосибирском

Речь идет о компании "Лантан"

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Производственная компания "Лантан" отказалась от строительства завода по производству солей редкоземельных металлов, необходимых при производстве катализаторов для нефтепереработки, на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в поселке Линево под Новосибирском. Причиной стал более масштабный проект компании в городе Бердске, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Новосибирской области.

"ООО ПК "Лантан" отказалось от планов реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов" с объемом инвестиций 113,71 млн рублей и созданием 32 новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Причиной отказа стал более крупный проект компании в Бердске (Новосибирская область). В начале 2021 года гендиректор предприятия Анатолий Сен сообщал, что основными потребителями продукции завода могли стать производители катализаторов, в том числе "Газпром-нефть", "Роснефть", АО "СКТБ Катализатор".

Городское поселение Линево находится в Искитимском районе, население поселка - более 18 тыс. человек, градообразующее предприятие - Новосибирский электродный завод (входит в компанию "Энергопром" холдинга "Ренова"). Статус ТОСЭР для Линево был определен в марте 2018 года.