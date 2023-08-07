Стоимость потребительской корзины в Испании выросла на 11% по сравнению с 2022 годом

При этом стоимость продуктов питания увеличилась на 14,3%, а напитков на 12%, пишет газета La Razón

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Стоимость потребительской корзины в испанских супермаркетах в первом полугодии 2023 года выросла в среднем по стране на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета La Razón со ссылкой на отчет консалтинговой компании Circana.

При этом стоимость продуктов питания увеличилась на 14,3%, а напитков на 12%. "Испанцы тратят больше, но покупают меньше", - отмечает издание, указывая, что объем приобретаемых продуктов сократился на 2,6%, а напитков - на 1,1%.

Взлетели цены на сахар (50,7%), молоко (48,7%) и оливковое масло (32,4%). В целом за первые шесть месяцев 2023 года испанцы потратили на товары из базовой потребительской корзины около €42,7 млрд.

В декабре прошлого года стоимость продовольствия выросла в годовом исчислении на рекордные 15,7%, а число семей, которые не могли покрыть основные расходы, увеличилось до 1,6 млн. Подорожали, в частности, подсолнечное масла, бананы, макаронные изделия и мука.