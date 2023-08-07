В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2024 года

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года для граждан этой категорий суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежат корректировке с учетом одного пенсионного коэффициента в размере 129 рублей 46 копеек и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 7 915 рублям 43 копейкам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР и их однопартийцев - сенаторов внесла на рассмотрение палаты законопроект о выплате отдельным категориям работающих пенсионеров страховой пенсии с учетом индексации. Текст размещен в думской электронной базе.

В пояснительных материалах авторы напоминают, что "с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии" работающим пенсионерам. "Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, которые в силу низкого размера получаемой страховой пенсии вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни. Как правило, уровень заработной платы таких пенсионеров также невысок", - отмечают они.

Парламентарии в связи с этим предлагают внести изменения в закон "О страховых пенсиях", указав, что его положения об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров не распространяются на тех граждан пенсионного возраста, которые работают в образовательных, медицинских организациях, а также на ряд социальных работников.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года для пенсионеров этой категорий суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежат корректировке с учетом одного пенсионного коэффициента в размере 129 рублей 46 копеек и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 7 915 рублям 43 копейкам. Данная сумма должна выплачиваться в установленном размере "без каких-либо ограничений", подчеркивается в тексте.

Страховая пенсия по старости высчитывается из количества пенсионных коэффициентов, помноженных на стоимость одного коэффициента плюс фиксированная часть. В некоторых случаях она может увеличиваться, например если пенсионер выступает опекуном недееспособного или работал на Крайнем Севере.